Barış temasları tam gaz: ABD Ukrayna ve Rusya yeni üçlü görüşmelere hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bu hafta üçlü müzakerelerin yapılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde yürütülen üçlü müzakerelerde yer alan Ukrayna heyetini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

"Zor siyasi konular ele alındı"

Abu Dabi'deki müzakerelerin ayrıntıları hakkında Ukraynalı müzakere ekibinden bilgi aldığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu, uzun bir zamandan sonra, savaşı sona erdirmek için yapılan ilk üçlü diyalog formatıydı." yorumunu yaptı.

Zelenski, heyet ile gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların BAE'deki görüşmelerde henüz üzerinde anlaşamadığı "zor siyasi konuları" ele aldıklarını ifade etti.

Yeni üçlü görüşmelere hazırlık

Görüşmede bundan sonra atılacak diplomatik adımları belirlediklerini kaydeden Zelenski, "Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz." bilgisini paylaştı.







