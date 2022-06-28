NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun tarihi başvurular olduğunu, iki ülkenin olası üyeliklerinin hem bu ülkelerin hem de NATO'nun güvenliğini artıracağını belirtti.

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

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Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

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Ukrayna tahılı konusunda Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna tahılına ilişkin de açıklama yapan Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Stoltenberg, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna tahılının ülke dışına sevk edilmesi için girişimde bulundular, ona teşekkür ederim.

Afrika'daki gıda krizinin çözümü konusunda Ukrayna tahılı ihraç edilmeye çalışılıyor" dedi.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya'ya gitti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki \"Republic of Turkey\" yazısının \"Republic of Türkiye\" olarak değiştirildiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti: Uçakta yeni ibare dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

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