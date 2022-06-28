Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yapacağı görüşme öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın olası üyelikleri konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ancak "Hiçbir şey için söz veremeyeceğini" söyledi. Stoltenberg, "Yeni ülkeler ittifaka katıldığı zaman üyelerin endişelerini göz önünde bulundurmalıyız. PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun tarihi başvurular olduğunu, iki ülkenin olası üyeliklerinin hem bu ülkelerin hem de NATO'nun güvenliğini artıracağını belirtti.

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

  • Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

Finlandiya'dan müzakereler öncesi Türkiye mesajı: Ne iyimseriz ne de kötümser
DÜNYA
Finlandiya'dan müzakereler öncesi Türkiye mesajı: Ne iyimseriz ne de kötümser

Ukrayna tahılı konusunda Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna tahılına ilişkin de açıklama yapan Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Stoltenberg, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna tahılının ülke dışına sevk edilmesi için girişimde bulundular, ona teşekkür ederim.

Afrika'daki gıda krizinin çözümü konusunda Ukrayna tahılı ihraç edilmeye çalışılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti: Uçakta yeni ibare dikkat çekti
FOTOĞRAF 6
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.
Title
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya'ya gitti.
Title
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki \"Republic of Turkey\" yazısının \"Republic of Türkiye\" olarak değiştirildiği görüldü.
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti: Uçakta yeni ibare dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.


Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.