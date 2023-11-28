NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO karargahında gazetecilere açıklama yaptı.

"Bu toplantıya kadar İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin gerçekleşmesini umuyordum ancak bu gerçekleşmedi." diyen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay için gerekli belgeleri TBMM'ye sunduğunu hatırlatarak TBMM onayının bir an önce çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin herkes için iyi olacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ayrıca Türkiye'nin terörizm konusunda, gerçek bir terör tehdidiyle mücadelede NATO müttefikleriyle daha yakın çalışma konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu da unutmamalıyız. Başka hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla bu sürecin bir parçası olarak bunu memnuniyetle karşılıyorum. Terörle mücadelede yapılması gerekenleri artırma konusunda mutabık kaldık. İsveç bunu yerine getirdi. PKK ve terörist gruplarla mücadelede Türkiye ile daha yakın çalışıyorlar. NATO çabalarını arttırdı ve bu nedenle şimdi Vilnius'ta mutabık kaldığımız onayın tamamlanması ve terörle mücadelede birlikte daha yakın çalışılması konusunda mutabık kaldığımız hususları Türkiye'nin yerine getirmesini bekliyorum."

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda gerçek ve meşru kaygıları olduğunu yineleyen Stoltenberg, şu değerlendirmeyi yaptı: