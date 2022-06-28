NATO'da gözler Türkiye'de: Endişeleri gidermek için İsveç ve Finlandiya için son fırsat

Dünya, NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. NATO üyesi ülkelerin liderleri bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelecek. Bugün yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Stoltenberg katılacak.

''AMAÇ İLERLEME SAĞLAMAK''

Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, “Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır” dedi.

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“TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ”

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye’nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, “Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur.'' ifadelerini kullandı.

İADELER MASADA

Türkiye, NATO Liderler Zirvesi'nde kilit rol oynuyor. Öncelikli gündem konusu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci. NATO görüşmeleri öncesinde dörtlü bir zirve gerçekleştirilecek. Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'ya 6'sı PKK, 4'ü FETÖ'cü olmak üzere toplam 12, İsveç'e de 26'sı PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO üyesi 33 kişinin iade edilmesi koşulunu aktardı.

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YAZILI TAAHHÜT

4'lü zirvenin diğer önemli başlıkları arasında müttefikler arasında silah ambargosuna gidilmeyeceğini içeren yazılı taahhüt koşulu, terörün tanımında somut ve net çerçeve çizilmesi, bugüne kadar terörist örgütlere ısrarla verilen siyasi ve askeri desteğin kesilmesi, PKK/PYD/ YPG ve iltisaklı yapılara karşı açık ve net tavır alınması da bulunuyor.