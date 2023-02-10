NATO'dan Türkiye açıklaması: Konuşlandırılmasına karar verildi

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NATO
NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin dün, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden edilen insanların barınmasına yardımcı olmak için tam donanımlı yarı kalıcı barınak tesisleri konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bu süreci ise NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Christopher G. Cavoli’nin yöneteceği ifade edildi. Söz konusu barınak tesislerinin normalde NATO tarafından tatbikatlar ve operasyonlar için konuşlandırılabilir bir karargah kompleksi olarak kullanıldığı ve ısıtma, güç jeneratörleri, tıbbi tedavi alanları dahil bir dizi olanakla donatılabildiği belirtildi.