NATO'dan Türkiye açıklaması: Konuşlandırılmasına karar verildi

“NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içinde ve bu barınak tesislerinin konuşlandırılması hayatların kurtarılmasına yardımcı olacak. NATO müttefikleri ve ortakları yardım çabalarına önemli destek sağlıyor ve biz de ihtiyacı olanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”