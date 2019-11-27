NATO'nun 'Baltık' planını bloke etmesi Türkiye'nin en doğal hakkı

NATO misyon ve harekatlarına en fazla destek sağlayan ülkelerden biri olan Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında müttefiklerinden hiçbir siyasi ve askeri destek alamadı.

NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesi bir yana müttefik ülkeler, YPG/PKK'yı bir terör örgütü olarak dahi tanımadı.

NATO'dan gereken desteği göremeyen Türkiye son olarak, ittifakın Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı.

"Peki bu gelişmeler NATO-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyecek? NATO'nun sürdürülebilir geleceğinin tartışıldığı bir dönemde bu kriz ne anlam ifade ediyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, NATO ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı'na hiçbir destek vermediğinin altını çizerek, "NATO, Baltık ülkelerine Rusya'dan çekiniyoruz diye kuvvet yığmaya çalışıyor. NATO'daki yükü çeken ve bu ittifaka en fazla maddi ve manevi destek sağlayan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin güvenlik sorunları ve söylemleri dikkate alınmadı. Türkiye'nin ittifaka katkısı hem kuvvet bazında hem de maddi olarak çok düşük olan İskandinav ülkelerine kuvvet kaydırma girişimini bloke etmesi en doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında gerçekleşen 2019 NATO Zirvesi.

Türkiye'nin bu kararı NATO ittifakını nasıl etkiler? sorusuna da yanıt veren Erenel, "Bu durum Türkiye-NATO ilişkilerini etkilemez fakat Aralık ayında bir NATO Zirvesi'nde var. Bu zirvede sert konuşmalar gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Planın arka planında NATO'nun Avrupa üyeleri var

Almanya ve Fransa'nın başını çektiği AB ülkelerinin NATO'nun güvenlik yapılanmasını kullanmaya çalıştığını belirten Erenel, "Türkiye, NATO'ya tabi kuvvetlerin NATO görevi dışında kullanamayacağını sürekli hatırlatıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle ile Türkiye'nin arasındaki tartışmanın nedenlerinden biri de Türkiye'nin PESCO oluşumuna onay vermemesi. Fransa özellikle Türkiye'nin yakın ilişkilerde bulunduğu Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya gibi Balkan ülkelerini AB içerisinde dahil etmemeye çalışıyor. Balkanları bu işin dışında tutmaya çalışıyor" dedi.

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Türkiye'ye gereken destek verilmedi

NATO ittifakı üyelerinin YPG'yi terör örgütü olarak bile tanımadığını hatırlatan Erenel, "NATO ülkelerini Rusya tehdidine karşı koruyan bir müttefikin var. Bu müttefikin NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Sen buradaki güce, terörle mücadele destek sağlamıyorsun, terör örgütlerini 'terör örgütü olarak tanımıyorsun ve Barış Pınarı Harekatı'nı protesto ediyorsun" değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi NATO'ya tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak, NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım. 3-4 Aralık'taki İngiltere'deki liderler zirvesini çok önemsiyorum. Orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra'da dile getireceğiz.' diye konuştu BiP'te paylaş

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