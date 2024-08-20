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Dünya

NATO'ya rest çeken Belarus'tan Üçüncü Dünya Savaşı tehdidi: Anında korkunç seviyede tepki verilecek

Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle adı sıkça telaffuz edilen 'Üçüncü Dünya Savaşı' ihtimali yeniden alevlendi. Ukrayna'ya karşı Rusya'nın destekçisi konumunda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağını ileri sürdü. Lukaşenko böyle bir olası durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacağını, anında korkunç seviyede tepki verileceğini iddia ederek tehditte bulundu.

19:26 - 20/08/2024 Salı
AA
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağını belirterek, "Bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak, anında korkunç seviyede tepki verilecek." dedi.

Lukaşenko, Rus devlet televizyonu "Rossiya" kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Üçüncü Dünya Savaşı tehdidi

Daha önce Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğine dikkati çeken Lukaşenko, bunun defalarca gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırına mayın ve asker yerleştirdiklerini belirtti.

Lukaşenko, NATO'nun Ukrayna'ya birlik göndermesi ihtimalini değerlendirerek, "Eğer onlar (Batılılar) NATO birliklerini sokarsa, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak. Çünkü bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak, anında korkunç seviyede tepki verilecek." diye konuştu.

Durumun gerginleşmesini istemediklerini belirten Lukaşenko, "NATO ile savaşı istemiyoruz. Ancak bunu yaparlarsa başka bir çaremiz kalmaz. Kırmızı çizgi kalmaz. Tek bir çizgimiz var, bu da devlet sınırıdır. Sınıra bastıkları anda yanıt verilecek." dedi.

"Ukrayna meselesi ile ilgili müzakere masasına oturulması gerekiyor"

Lukaşenko, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek, "Ukrayna, durumu gerginleştiriyor. Böyle devam ederse, bu gerginlik Ukrayna'nın yok edilmesiyle sonuçlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle, Rusya ile Ukrayna'nın barış müzakerelerini yeniden başlatması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, müzakerelerde İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın baz alınabileceğini söyledi. Lukaşenko, "Sahadaki durum değişti, ama buradan başlanabilir. Müzakere masasına oturup meseleyi halletmek gerekiyor. Böyle bir imkan var." dedi.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Siz (Ruslar) bazen Nazilerden bahsediyorsunuz. Orada (Ukrayna'da) Nazi artık kalmadı. Ukrayna Nazilerden arındırıldı. Orada birkaç Nazi kaldı, ancak onlara da itibar edilmiyor. Bugün Ukrayna halkının yüzde 70'ten fazlası Zelenskiy'den nefret ediyor. Çünkü Zelenskiy, verdiği sözleri yerine getirmedi ve bu nedenle insanlar ölüyor."

"Bizim dışımızda Ermenilere kimsenin ihtiyacı yok"

Ermenistan'ın son dönemde Batı ile yakınlaşma siyaseti izlediğine işaret eden Lukaşenko, "Bizim dışımızda Ermenilere kimin ihtiyacı var? Kimsenin onlara ihtiyacı yok. Ermenilerin, kendi ekonomisini geliştirmeleri ve sahip olduklarına odaklanmaları gerekiyor. Hangi Fransa, hangi (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron? Macron yarın olmayacak ve herkes Ermenistan'ı unutacak." şeklinde konuştu.

Aleksandr Lukaşenko, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin acil durumlarda Rusya ve Belarus'a yardım için başvurduklarına dikkati çekti.



#Belarus
#Batı
#Ermenistan
#NATO
#Ukrayna
#Aleksandr Lukaşenko
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