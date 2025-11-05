New Yorklular sandığa gitti

Hazirandaki ön seçimlerden Demokrat Parti adayı olarak çıkan Zohran Mamdani, ikinci tura bağımsız katılan Siyonist yapının adayı eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa, seçmenlerin yapacağı tercihle sonuç için yarıştı. Ön seçimlerde en yakın rakibi Cuomo'ya fark atarak seçimlerin favori ismi olan 34 yaşındaki genç Demokrat Mamdani, son anketlere göre Cuomo'nun yaklaşık 12 puan önünde yer alıyordu. Yeni belediye başkanının belirlenmesi için haziran ayında başlayan süreç, Cumhuriyetçi aday Sliwa'nın kazanma ihtimalinin çok düşük olduğu bu tabloda, dün itibarıyla son buldu. New York Seçim Kurulu verilerine göre, şubat itibarıyla yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Pazar günü tamamlanan erken oy kullanma sürecinde, 735 binden fazla New Yorklunun sandık başına gitmesiyle rekor kırıldı. Ön seçimlerde en yakın rakibi Cuomo'ya fark atarak seçimlerin favori ismi olan Mamdani, son anketlere göre hala bir numaradaki yerini korudu. New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, özellikle barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümleriyle dikkati çekti. Ayrıca terör devleti İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani'nin belediye başkanlığına giden süreci, ülke genelindeki Demokrat seçmenler tarafından da yakından takip ediliyordu. New York’a gelmesi durumunda (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yaptırımlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini söyleyen Mamdani ABD Başkanı Donald Trump'ın da eleştirilerine sık sık hedef oldu. Ön seçimlerde oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakan, Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.