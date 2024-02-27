New York'ta Biden'a Gazze protestosu: Yüzlerce protestocu katılacağı program öncesi televizyon kanalını bastı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.