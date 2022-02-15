Dünya New Yorkta Koronavirüs aşısı yaptırmayan belediye personellerinin işine son
AVRUPA DÜNYA

New York'ta Koronavirüs aşısı yaptırmayan belediye personellerinin işine son

Koronavirüs salgınıyla mücadele için önemli bir aşama olarak görülen aşılamaya uymayan insanlara karşı yaptırımlar devam ediyor. ABD'nin New York kentinde koronavirüs aşısı yaptırmadıkları gerekçesiyle 1430 belediye çalışanının işine son verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
New Yorkta Koronavirüs aşısı yaptırmayan belediye personellerinin işine son
Arşiv

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisinden yapılan açıklamada, belediye çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, yüzlerce çalışanın Kovid-19 aşısı yaptırdıklarına dair kanıtları sunduğu veya aşı olmadıkları takdirde işten çıkarılacakları uyarısından önce aşı yaptırdıkları belirtildi.

Belediye çalışanlarının salgın döneminde ön cephede çalıştıklarına dikkati çekilen açıklamada, çalışanların aşılarını yaptırarak kendilerini ve tüm New Yorkluları korumak için doğru olanı yapmaya ne kadar istekli olduklarını bir kez daha gösterdikleri kaydedildi.

Aşı olmayan çalışanların işine son

Açıklamada, Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulamasına rağmen aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanının işine son verildiği ifade edildi. İşten çıkarılanların yaklaşık yüzde 64'ünün kentin eğitim bölümünde çalıştığı öğrenildi.

New York kentinde yapılan düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim 2021'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

Aşı zorunluluğuna rağmen Kovid-19 aşısı yaptırmayan 9 bin kişi 1 Kasım 2021'de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

DSÖ: Omicron'un hafifliği 'salgının bitti' demek değil
KORONAVİRÜS
DSÖ: Omicron'un hafifliği 'salgının bitti' demek değil

Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı
KORONAVİRÜS
Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı

Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli yine zirvede
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli yine zirvede
Tarihi değiştirecek müthiş keşif

Tarihi değiştirecek müthiş keşif

Türkiye'nin 375 km açıklarında bulundu: Gizemi çözülemedi.
TikTok fenomenigöçmen teknesinde

TikTok fenomeni
göçmen teknesinde

​İtalya'da lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu.
Oto galeriden lüks cip çalan suç makinası çocuklar yakalandı

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Bahçeli: Zillet İttifakı'nın 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir.
DAP şimdi de borsaya geliyor

DAP şimdi de borsaya geliyor

​'Sağlıklı Evler' halka açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor

​Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor.

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.