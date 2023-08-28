Nijer'in Fransa'ya verdiği 48 saatlik süre doldu

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CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
Fransa'ya verilen süre doldu
Nijer Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.
Verilen süre yerel saat ile 19.00'da dolarken Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'nin çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
Fransa kararı tanımadı
Fransa, cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını belirterek kararı tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.
Fransa karşıtları Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyor
Fransız askerlerinin de ülkeden ayrılmasını talep edenler sabahın ilk ışıklarından bu yana başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün etrafında bekliyor.
Göstericiler, Itte'nin 'Niamey 101' ismiyle bilinen Fransız askeri üssünde saklandığı iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.
Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri iş birliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.