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Nijer'in Fransa'ya verdiği 48 saatlik süre doldu

Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saatlik süre sona erdi. Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin ülkede kalmaya devam edeceğini duyurdu.

09:06 . 28/08/2023 Pazartesi
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Nijer
'de Cumhurbaşkanı
Muhammed Bazum
, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General
Abdurrahmane Tchiani
, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Fransa'ya verilen süre doldu

Nijer Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Verilen süre yerel saat ile 19.00'da dolarken Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'nin çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.

Fransa kararı tanımadı

Fransa, cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını belirterek kararı tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.

Fransa karşıtları Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyor

Fransız askerlerinin de ülkeden ayrılmasını talep edenler sabahın ilk ışıklarından bu yana başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün etrafında bekliyor.

Göstericiler, Itte'nin 'Niamey 101' ismiyle bilinen Fransız askeri üssünde saklandığı iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri iş birliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.



#Nijer
#Muhammed Bazum
#Fransa
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