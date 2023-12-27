Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 20 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlerde, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği aktarıldı.

Bu sırada meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.