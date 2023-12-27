|
Dünya

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada, 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

13:20 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Ulusal basındaki haberlerde, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği aktarıldı.


Bu sırada meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.


Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirterek, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.


Petrol hırsızlığı yaygın


Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor.


Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.




#Boru hattı
#Nijerya
#PATLAMA
#Rivers eyaleti
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Ankara belediye başkan adayları 2024