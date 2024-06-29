Nijerya'da TIR cuma namazı kılanların arasına daldı: 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da TIR'ın cuma namazı kılanların arasına dalması sonucu 14 kişi öldü
Nijerya'nın Kano eyaletinde, TIR cuma namazı için toplanan kalabalığı arasına daldı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki
Kaduna-Kano kara yolundaki Kura bölgesinde kontrolden çıkan tırın, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldığını bildirdi.
Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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2 saat önce