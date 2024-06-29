Nijerya'da TIR cuma namazı kılanların arasına daldı: 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya''da en az 118 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların ikincisi kameralar tarafından kaydedilirken görüntülerde patlama sonrası gökyüzüne büyük bir alev topunun yükseldiği görüldü. Pazar yeri yakınlarındaki patlama sonrası insanlar panik halinde bölgeden kaçtı.