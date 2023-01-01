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Norveç NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplantısına ev sahipliği yapıyor

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Norveç'te toplandı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın bu göreve geldikten sonra ilk kez temsil ettiği toplantıda NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılması için hazırlanan planlar ile Ukrayna'ya destek konuları değerlendirilecek.

Afra Betül Özdemir
11:40 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
NATO

NATO

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Norveç'te toplandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın bu göreve geldikten sonra ilk kez katıldığı toplantıda NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılması için hazırlanan planlar ile Ukrayna'ya destek konuları değerlendirilecek.


Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, NATO'nun savunma ve caydırıcılık için hazırladığı bölgesel planlarla ulusal savunma planlarının birçok alanda iç içe geçmiş olduğunu söyledi.


Bugünkü toplantıda bu planların uygulanabilirliğini ele alacaklarını aktaran Bauer, bunun da yüksek hazırlık seviyesinde daha fazla asker, kapasite geliştirme, komuta ve kontrol yapılarının uyumlandırılması, lojistik destek, bakım, ikmal, eğitim ve tatbikat gibi konuları içerdiğini belirtti.


Bauer,
"NATO'nun planlarıyla ulusal savunma planları o kadar iç içe geçmiş durumda ki yolumuzda ilerlerken birbirimize danışmamız hayati önem taşıyor."
dedi.

Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin önemine de işaret eden Bauer, Ukrayna ordusunun her gün sahada ilerleme gösterdiğini, Rusya'nın ise zemin kaybettiğini dile getirdi.


Bauer, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna da değinerek, ittifaka üye olmasıyla NATO'nun daha da güçleneceğini ve NATO ülkelerinin asker sayısının 3,5 milyona çıkacağını ifade etti.





#NATO
#Oslo
#Norveç
#Türkiye
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