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Dünya

Nükleerin zararı yok bakın balık yiyorum

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun denize tahliyesine yönelik endişeleri gidermek için balık ve deniz mahsülleri yedi. Fumio’nun yöntemi, Çernobil Nükleer Santrali'nin patlamasının ardından kamera karşısında çay içen eski sanayi bakanı Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı.

04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti. Kyodo News’in haberine göre, öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen balık dahil deniz ürünlerini tercih etti. Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi. Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida’nın Fukuşima’da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan “saşimi” yediğini söyledi. Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda “hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi” gerektiğini ifade etti.


#Japonya
#Fukuşima
#Kişida Fumio
1 saat önce
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