Okyanus’ta 49 gün

Endonezya’da derme çatma salıyla okyanusta 49 gün sürüklenen bir balıkçı, Panama bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı. Aldi Novel Adilang adlı balıkçı, balık avlamak için kullanılan ve 125 kilometre açığa demirlenen rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu.

Deniz suyuyla hayatta kaldı

Ancak Adilang’ın Manado açıklarındaki kulübesinin halatları 14 Temmuz’da fırtınada koptu. 16 yaşından beri bu işi yapan Adilang okyanusta sürüklenmeye başladı. Birkaç günlük erzağı kalan Adilang’ın bu süre içinde yakaladığı balıkları, kulübeden söktüğü tahtaları yakıp pişirerek ve kıyafetleriyle süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığı belirtiyor. Osaka’daki Endonezya Konsolosluğu’na göre Adilang, mahsur kaldığı süre içinde gördüğü 10’dan fazla geminin dikkatini çekmeyi başaramadı.

‘İntiharı düşündüm’

Yalnızca 31 Ağustos’ta MV Arpeg- gio adlı gemi Adilang’ın telsiziyle gönderdiği yardım çağrısına yanıt verdi. TribunManado adlı gazeteye konuşan Adilong, “Orada ölecektim. Bir ara intihar etme noktasına geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin sıkıntılı zamanlarda dua etmem için verdiği öğüdü hatırladım” ifadelerini kullanıyor.