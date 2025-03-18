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Ölüm tuzakları: Savaş kalıntıları sivillerin hayatını tehdit ediyor

Ölüm tuzakları: Savaş kalıntıları sivillerin hayatını tehdit ediyor

04:0018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımdan geriye kalan mühimmat ve patlamamış maddeler, can almaya ve Filistinlileri sakat bırakmaya devam ediyor.

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesle birlikte İsrail’in askeri saldırıları fiili olarak durmuş olsa da aylarca sivillerin üzerine atılan binlerce ton bomba ve patlayıcı, sivillerin hayatını tehdit eden birer saatli bombaya dönüştü.

GÜVENLİK EKİPMANI YOK

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana savaş kalıntısı mühimmat ve bombaların infilak etmesi sonucu pek çok bölgede ölüm ve yaralanmalar meydana geldi. Polis teşkilatına bağlı Patlayıcı Maddeler Dairesi’nden Subay Bilal el-Mebhuh, bu savaş kalıntılarının kurbanlarından biri oldu. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da görevi sırasında bir cismin infilak ederek şarapnellerinin yüzüne, gözüne ve bedenine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Mebhuh, İsrail’in özel ekipman veya malzeme girişini engellemesi nedeniyle Patlayıcı Maddeler Daire personelinin güvenlik ekipmanı olmadan çalıştığını vurguladı.

30 BİNDEN FAZLA KALINTI VAR

Gazze’deki polis teşkilatı sözcüsü Albay Muhammed ez-Zerka ise Gazze’nin farklı bölgelerine dağılmış bir şekilde 30 bini aşkın patlayıcı savaş kalıntısı olduğunu tahmin ettiklerini ve bunların sivillerin hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Zerka, “Bu cisimler, saatli bomba gibi.

Bunların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak için büyük imkanlar gerekiyor. Bizim mütevazi imkanlarımızla bu mümkün değil. Biz şimdilik, patlayıcı maddeleri yerleşim yerlerinden uzağa taşıyarak halkın onlara yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz” dedi.



#Filistin
#Gazze
#İsrail

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