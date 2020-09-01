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Dünya Oruç Reis göreve devam edecek Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan
AVRUPA

Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz ​Yunanistan!

Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki görev süresi yeni Navtex ile uzatıldı. Sismik araştırma gemisi 12 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdürecek. Oruç Reis’e Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler de eşlik edecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Meis’te yaşananlar, Ankara’da ciddiyetten uzak, uluslararası hukuk, akıl ve mantığa uymayan bir davranış olarak değerlendirildi. Doğu Akdeniz’de diplomasiyi önceleyen Türkiye, bu korsan girişimi not etti. Türkiye, ilk günden bu yana olduğu gibi akla, vicdana, hukuka ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun hareket etmeye devam edecek. Bu doğrultuda, Doğu Akdeniz’de yaratılmaya çalışılan gerilimin bir tarafı olunmayacak. Ancak karşı taraftan Türkiye’nin hak ve menfaatlerine yönelik olası bir hata yapılması halinde misliyle karşılık verilecek. Türkiye, bulunduğu konumdan geri adım atmayacağı gibi, sismik araştırma ve sondaj gemilerini de geri çekmeyecek.

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ZAMANI GELİNCE KARŞILIK BULUR

Askeri ve bölgesel güç denkleminde gücü elinde bulunduran Türkiye vakur tavrını sürdürürken bir yandan da gereğinin nasıl yapılacağı planlanıyor. Askeri açıdan sahada her türlü senaryoya karşı tedbirler alındı. Zamanı gelince tehditlerin karşılık bulacağı belirtiliyor. Bunun işaretleri de gerilim devam ettiği sırada açıkça verildi. Oruç Reis sismik araştırma gemisine müdahale amaçlı gönderilen Yunan fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından kolay püskürtüldü. Yine Oruç Reis’in araştırma bölgesi hava sahasına yönelen Yunan savaş uçakları, karşılarında Türk F-16’ları görünce kaçmak zorunda kaldı.

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YUNAN TAHRİKLERİ KAYIT ALTINDA

Türkiye, Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ölçüsünde, kıyıdaş ülkelerle kazan kazan politikasını izleyerek alaka ve menfaatlerini korumaya çalışıyor. Meis’e getirilen az sayıda asker üzerinden Türkiye’yi krizin içine çekme çabaları boşa çıkarılacak. Fransa’nın Libya açıklarında yaptığı provokasyona nasıl belgelerle karşı konulduysa, burada da Almanya ve İtalya olmak üzere AB kurum ve kuruluşları, NATO da dahil uluslararası platformlara taşınacak. Askeri kaynaklar, artık uluslararası sistemin taraflılığının daha da güçlü bir şekilde sorgulanacağını belirterek “Bir lider bedel ödeyeceğim diyorsa her şeyi göze almış demektir. Bu mesajı da herkes aldı” değerlendirmesinde bulunuyor.

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Doğu Akdeniz’de yeni Navtex

  • Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül’e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül’e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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