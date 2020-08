Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz ​Yunanistan! Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan! Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki görev süresi yeni Navtex ile uzatıldı. Sismik araştırma gemisi 12 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdürecek. Oruç Reis’e Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler de eşlik edecek.

Kıymet Sezer 01 Eylül 2020, 00:22 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 00:30 Yeni Şafak