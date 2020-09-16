Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Oruç Reisin yeni rotası Meisin güneyi Bakım sonrası yola çıkacak Oruç Reis bölgede 2 ay boyunca araştırma yapacak
AVRUPA

Oruç Reis ne zaman tekrar göreve başlayacak? Oruç Reis nerede araştırma yapacak?

Oruç Reis’in yeni rotası Meis’in güneyi: Bakım sonrası yola çıkacak Oruç Reis bölgede 2 ay boyunca araştırma yapacak

Son bir ayda yayımlanan üç Navtex ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarının en güneyinden başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Oruç Reis’in bakım sonrası rotası Meis’in güneyi olacak. Oruç Reis’in bu bölgedeki araştırmalarının 2 ayda tamamlanması bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya’ya gelen Oruç Reis’in yeni rotası belli oldu. Oruç Reis, çalışmalarına ara vererek hafta sonu Antalya Limanı’na döndü. Geminin, gerekli bakım ve onarım çalışmaları ardından görevine devam edeceği açıklandı. Oruç Reis’in Türkiye’nin BM’ye 2004 yılında bildirdiği kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile müzakereye konu değil. Bu doğrultuda Oruç Reis’in bölgedeki planlı faaliyetlerinin, bakım onarım ve personel değişimi ardından tamamlanması için geminin yeniden bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

Oruç Reis’ten NATO molası: Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı
DÜNYA
Oruç Reis’ten NATO molası: Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı

YENİ NAVTEX YAYIMLANACAK

Oruç Reis, 9 Ağustos’ta Türkiye’nin deniz yetki alanlarının en güneyinden başlattığı faaliyetlerini, yayınlanan diğer iki Navtex ilanıyla birlikte kuzey istikametine doğru sürdürdü. Geminin bir sonraki görev sahasının ise Meis Adası’nın hemen güneyindeki deniz yetki alanlarını kapsaması planlandı. Bu doğrultuda yeni Navtex ilanının koordinatlarının Meis ve Rodos adası karasularının bitiminden itibaren başlatılması bekleniyor. Oruç Reis’in şu ana kadar güneybatı-kuzeydoğu istikametinde taradığı bu alanlar, Meis güneyi de dahil olarak tamamlandıktan sonra, güneydoğu-kuzeybatı hatları boyunca 90 derece kesen hatlar üzerinden bir kez daha taranacak ve bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması tamamlanmış olacak.

Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
OYNAT 01:38
Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat-koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!' ifadeleri kullanıldı.

Geri adım yok: Oruç Reis devam edecek
GÜNDEM
Geri adım yok: Oruç Reis devam edecek

3 AYLIK BİR PLANLAMA

Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetleri, 3 aylık bir planlamayı kapsıyordu. Görevin ilk bir ayında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda tarama yapıldı. Planlamalar doğrultusunda bölgede toplam 15 bin kilometrelik alan taranacak ve çalışmalar 2 ay daha devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek

Göreve hazırlanıyor

  • Antalya’ya gelen Oruç Reis, dün sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi. Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
DÜNYA
Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!


Abone Ol Google News
F-35e gizlice rakip uçak ürettiler

F-35'e gizlice
rakip uçak ürettiler

​ABD Hava Kuvvetlerinden ortalığı karıştıracak açıklama.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Örgütten kaçtılar

Örgütten kaçtılar

​Mardin'de teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Gazze'den İsrail'e roket atıldı

O anlarda BAE ve Bahreyn'in ihaneti resmileşiyordu.
İhanet tescillendi

İhanet tescillendi

​İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı.

BM'ye açık mektup

BM'ye açık mektup

​Uygur Türk'ü siviller, 'ortadan kayboluyor'.
Bazı iller<br>kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası...
Netflix itiraf etti

Netflix itiraf etti

​Pedofili ve eşcinsellik izni için sansür uyguladılar.
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'de son 24 saatin tablosu açıklandı.
Yavuz'un görev süresi uzatıldı

Yavuz'un görev süresi uzatıldı

​Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı.
Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderildi.
İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

Yazdığı mektupla fethin kaderini değiştirdi...
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.