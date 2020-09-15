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Dünya Türkiyeden yeni NAVTEX ilanı Silahlandırılan adalara karşı Lozana vurgu yapıldı
AVRUPA

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti. Yunanistan, 1960 yılından bu yana gayri askeri statüde yer alması gereken adaları silahlandırıyor ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler.

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

Yunanistan, 1960 yılından bu yana adaları gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırıyordu. Türkiye, adaların silahsızlandırılması için Atina'ya çağrılarda bulunuyordu.

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Türkiye'nin silahlandırılan adalar konusunda adımlar atabileceği adımlar olduğunu söyleyen Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Bu adaların silahsızlandırılması için Yunanistan'a resmi anlamda bir süre verilmesi gerekir. Bunun süresini devlet tayin eder. Süre verilmesine rağmen gayri-askeri statüye dönülmesi için Yunanistan gerekli somut adım atmıyorsa, Türkiye 'nin BM Şartının 51.maddesi kapsamında güvenliği doğrudan tehdit altında olacağından bireysel meşru müdafaa hakkı gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Bugün gelinen noktada Lozan Antlaşması'nın dengesinin bozulduğunu söyleyen Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, "Türkiye diplomatik ve askeri hamlelerle anlaşmayı ihya etmeli. Türkiye o dönemin şartlarında, adalardaki egemenliğinden vazgeçerken 'silahsızlandırılmış' olmak avantajına dayanarak vazgeçmişti" değerlendirmesinde bulundu.

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