Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence: Gazze'de olanlar soykırımdan başka bir şey değil

Jennifer Lawrence
Sebastian Film Festivali’nde, Gazze'de yaşanan insanlık felaketine ilişkin konuşan ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, "Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu kabul edilemez. Çocuklarım için, tüm çocuklar için korkuyorum" ifadelerini kullandı.
Terör devleti
İsrail
, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapıyor...
Gazze'de yaşayan 65 binden fazla Filistinli, İsrail'in soykırım politikaları yüzünden hayatını kaybetti.
Bu kapsamda diplomatik alanda çeşitli yaptırımlarlar karşı karşıya kalan İsrail'e, uluslararası kamuoyundan da tepkiler gelmeye devam ediyor.
San Sebastian Film Festivali’nde konuşan Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence de Gazze'deki katliama ilişkin konuştu.
"Olanlar soykırımdan başka bir şey değil"
"Olanlar soykırımdan başka bir şey değil"
Lawrence, bu utanç verici durumdan korktuğunu belirterek şöyle konuştu:
Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu kabul edilemez. Çocuklarım için, tüm çocuklar için korkuyorum. Her şeyin ötesinde, beni en çok üzen şey, bu saygısızlık ve söylemlerin ve bugünkü Amerikan siyasetinin gözünde normal hale gelmesi. Yani şu anda 18 yaşında oy kullanan çocuklar için, siyasetin dürüstlüğünün olmaması tamamen normal olacak.
"Politikacılar yalan söylüyor"
"Politikacılar yalan söylüyor"
Politikacılar yalan söylüyor. Empati yok ve herkes şunu hatırlamalıdır ki; dünyanın bir tarafında olanları görmezden gelirseniz, çok geçmeden sizin tarafınızda da aynı şeylerin yaşanacağıdır.
"Bir şey yapamamak kalbimi parçalıyor"
"Bir şey yapamamak kalbimi parçalıyor"
Keşke söyleyebileceğim bir şey olsaydı... Bu son derece karmaşık ve utanç verici durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey olsaydı. Bu durum kalbimi parçalıyor. Ama gerçek şu ki, korkumuz ve çok fazla konuşmak ya da bu sorulara çok fazla cevap vermek, sözlerimin, seçilmiş yetkililerimizin elinde olan bir şeyi daha fazla alevlendirmek ve retorik katmak için kullanılacağıdır.
"İnsanların, sorumluların kim olduğuna odaklanmasını istiyorum"
"İnsanların, sorumluların kim olduğuna odaklanmasını istiyorum"
Ve ben sadece insanların, sorumluların kim olduğunu ve yapabilecekleri şeylere odaklanmalarını istiyorum. Ne zaman ortaya çıkıp oy kullanmaları gerektiğine odaklanmalarını istiyorum. Sanat özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ifade etmeye çalışan aktörlerin ve sanatçıların, aslında sorumlu olan kişilerin yerine eleştirilere maruz kalmasına izin vermemelerini istiyorum.
#Oscar
#Gazze
#İsrail