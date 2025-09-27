Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence: Gazze'de olanlar soykırımdan başka bir şey değil

Keşke söyleyebileceğim bir şey olsaydı... Bu son derece karmaşık ve utanç verici durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey olsaydı. Bu durum kalbimi parçalıyor. Ama gerçek şu ki, korkumuz ve çok fazla konuşmak ya da bu sorulara çok fazla cevap vermek, sözlerimin, seçilmiş yetkililerimizin elinde olan bir şeyi daha fazla alevlendirmek ve retorik katmak için kullanılacağıdır.