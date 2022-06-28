Dünya Pakistan Cemaati İslami Partisinden İsmailağa Cemaatine taziye mesajı
ASYA

Pakistan Cemaati İslami Partisi’nden İsmailağa Cemaati'ne taziye mesajı

Pakistan’ın köklü siyasi partilerinden Cemaati İslami lideri Siracul Hak, 23 Haziran Perşembe günü hayatını kaybeden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Mahmut Efendi terbiye ve tezkiyenin bir örneği idi. Hayatını İslam davetine, Arapça dili ve Şer’i ilimlerin öğretilmesine adamıştı” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Cemaati İslami Partisi’nden İsmailağa Cemaatine taziye mesajı
Cemaati İslami lideri Siracul Hak - Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi

Pakistan’ın köklü siyasi partilerinden Cemaati İslami lideri Siracul Hak, 23 Haziran Perşembe günü hayatını kaybeden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajına İsmailağa Cemaati’nin yeni seçilen lideri Hasan Kılıç Hocaya selam ve dualarını ileterek başlayan Siracul Hak, Mahmud Efendi’nin vefat haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü iletti.

Sevenleri Mahmud Efendi’ye koştu
GÜNDEM
Sevenleri Mahmud Efendi’ye koştu

Mahmud Efendinin irtihalinin sadece Türkiye’deki milyonlarca tabisi, öğrencisi ve müritlerini değil, İslam Aleminin çeşitli bölgelerindeki tüm sevenlerini hüzün ve eleme gark ettiğini belirten Cemaati İslami “emiri” şu ifadeleri kullandı:

“Şeyh Efendi terbiye ve tezkiyenin bir örneği idi. Hayatını İslam davetine, Arapça dili ve Şer’i ilimlerin öğretilmesine adamıştı. Şeyh Efendi’nin hayatının özveri ve fedakarlıkta bir meşale olduğu açıktır. Çok zor şart ve ortamlarda din ilimlerinin bekası ve korunması için mücadele etmiş ve tüm bir nesle gayret ve dine hizmet tutkusu aşılamıştır. Bugün, onun paha biçilemez hizmetlerinin bereketi ile Türkiye toplumu yüksek değerleri ve onurlu gelenekleri yönünde ilerlemektedir.”

Mahmud Hocaefendi’yi ümmet uğurladı: Şehzadebaşı'ndan Edirnekapı'ya, Balat'tan Vatan'a yüz binler saf tuttu
GÜNDEM
Mahmud Hocaefendi’yi ümmet uğurladı: Şehzadebaşı'ndan Edirnekapı'ya, Balat'tan Vatan'a yüz binler saf tuttu

“Kadir olan Allah’tan duamız, bizler ve Müslümanlar adına Şeyh Efendi’yi hayırla mükafatlandırması ve mükafatını güzelleştirmesi, menzilini bereketlendirmesi ve Firdevs Cennetine alması, güzel yoldaşlar olan Nebiler, Sıddıklar ile haşir etmesidir. Aynı şekilde Allah Celle Celalehu’dan dileğimiz ailesi, yakınları ve muhibbanına sabır ve teselli ihsan etmesidir” duasını dile getiren Siraculhak, partilerini temsilen bir heyetin cenazeye katıldığını da hatırlattı.

Genel Sekreter Emirul Azim başkanlığında, uluslararası ilişkiler sorumlusu Asıf Lokman Kadı’nın da içerisinde bulunduğu Pakistan Cemaati İslami heyeti Mahmut Efendi’nin cenazesine iştirak etmişti. Cemaati İslami lideri, cenazeye genel anlamda Pakistan halkı ve özelde de Cemaati İslami mensuplarının taziyelerini iletmek üzere katıldıklarını sözlerine ekledi.

1941 yılında Ebul Ala Mevdudi tarafından kurulan Cemaati İslami Partisi, Pakistan siyasetinde ve bürokrasisindeki etkinliği ile biliniyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yüzbinlerin katılımıyla Fatih Camii'nden ebediyete uğurlandı
FOTOĞRAF 18
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İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hakka yürüdü. Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.
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Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
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Fatih Camii sabah namazı itibariyle dolmaya başladı.
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93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi ve çevresine gelerek cenaze namazını beklemeye başladı.
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Tam kapasite dolan caminin etrafında bulunan sokaklarda kısa bir süre sonra doldu.
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Cenazeye yaklaşık 3 milyon insanın katıldığı belirtiliyor.
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Cenaze namazının kılındığı Fatih Camii'nin kalabalığı havadan görüntülendi.
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Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaatinin temsilcileri ve çok sayıda bürokrat katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cenaze namazından önce tabutun başında dua etti.
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Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha\" dedi.
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Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazını oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı.
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Kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde omuzlanan tabut, defin edilmek üzere Edirnekapı'ya doğru yola çıktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merhun Mahmud Ustaosmanoğlu'nun tabutuna omur vererek cenaze aracına kadar taşıdı.
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İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.
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Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yüzbinlerin katılımıyla Fatih Camii'nden ebediyete uğurlandı
İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Mahmut Hocaefendi'nin cenaze namazını ise oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Yetiştirdiği talebelerle, yaşantısıyla ve eserleriyle gönüllerde taht kuran Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, cenaze namazının ardından yüzbinlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.


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