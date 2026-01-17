Pakistan savunmada altın dönemini yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Şubat 2025'te, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması Bildirisi'ne" imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 24 iş birliği anlaşması da imzalandı. Erdoğan ve Şerif, bu kapsamda iki ülke arasındaki "Askerî ve Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol", "Hava Kuvvetleri Elektronik Harp İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü", Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asıf tarafından imzaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (NRDI) Arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptı'na imza attı. Pakistan MİLGEM Programı kapsamında ise ASFAT ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında Milestone (Dönüm Noktası) 2022 yılının Mayıs ayında imzalanmıştı. Program kapsamında Pakistan Donanması için ASFAT ana yükleniciliğinde 4 adet MİLGEM Korveti üretiliyor. 2 gemi İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda ve diğer 2 gemi de Pakistan’daki Karaçi Tersanesi’nde inşa ediliyor. İlk gemi PNS BABUR’ün inşa faaliyetleri tamamlandı. Pakistan MİLGEM Programı, Türkiye’nin bu çaptaki ilk deniz platformu ihracat projesi olma özelliğine sahip.