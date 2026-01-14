Pakistan’da yasa dışı altın madeninde çökme: 8 ölü, 1 yaralı

Pakistan’da yasa dışı işletilen altın madeninde meydana gelen çökme sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat’ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine aram-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 7’sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek, 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.