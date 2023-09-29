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Dünya

Pakistan’da cami yakınında intihar saldırısı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Pakistan’daki bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

12:15 . 29/09/2023 Cuma
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Pakistan'da camiye saldırı.

Pakistan'da camiye saldırı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.)doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Mastung polisinden Attahul Munim yaptığı açıklamada, 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Munim, saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



#Pakistan
#saldırı
#cami
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