Pakistan’da cami yakınında intihar saldırısı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Pakistan'da ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor. Pencap Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu. Son bir haftada ise Pencap’ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.