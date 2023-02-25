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Dünya

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde günün erken saatlerinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

14:10 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde günün erken saatlerinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.


Pakistan'da yetersiz kara yolu altyapısı ve kurallara uyulmaması sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.


Gilgit Baltistan bölgesinde 2 Şubat’ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmişti.



#Pakistan
#Trafik Kazası
#Pencap
1 saat önce
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Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 kişi hayatını kaybetti
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