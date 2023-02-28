Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan ilk gemi yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye, dördüncü seviye alarm vererek uluslararası yardım çağrısında bulundu. Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Eric Zipper, Malatya’da AFAD ekipleriyle koordine olarak çalıştıklarını anlattı. Zipper, depremin meydana getirdiği yıkımı ‘felaket’ olarak tanımlayarak, “AFAD ve Türk STK'ları etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar, bize çok yardımcı oldular. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa’da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa’nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK’ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.