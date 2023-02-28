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Dünya

Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan ilk gemi yola çıktı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için bin ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Karaçi'den yola çıktı. Pakistan Denizcilik Bakanı Sabzvari, Karaçi Limanı'nda yaptığı açıklamada, desteklerin devam edeceğini vurguladı.

16:32 . 28/02/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Karaçi Limanı’nda düzenlenen törene, Pakistan Denizcilik Bakanı Seyit Faysal Sabzvari, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve yetkililer katıldı.


Türkiye’deki afetzedeler için 1.000 ton yardım taşıyan gemide 22 bin battaniye, bin 800 kışlık çadır ve çeşitli destek malzemeleri bulunuyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait geminin, 13 gün içerisinde Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor. Burada 2 gün kalacak olan gemi, ardından Suriye'ye hareket edecek.


Bakan Sabzvari, Karaçi Limanı’nda yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’ye desteğe devam edeceğini vurguladı.


Sabzvari, geçen sene yaşanan sel felaketinde Ankara’nın yardımlarına atıfta bulunarak, yardım sırasının İslamabad’da olduğunu söyledi.


Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Sangu ise Türk halkı ve hükümeti adına devamlı desteği sebebiyle Pakistan’a teşekkür ederek, “Pakistan’ın iyi niyeti ve sevgisi bizim için çok anlam ifade ediyor. Bu zor zamanlarda yalnız olmadığımızı hissettiriyor.” dedi.


Pakistan şu ana kadar Türkiye’ye kara ve hava yolu aracılığıyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye gönderdi. Gelecek 2 hafta içerisinde de 4 bin kışlık çadırın hava yoluyla Türkiye’ye gönderilmesi planlanıyor.


Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.


Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”
Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye, dördüncü seviye alarm vererek uluslararası yardım çağrısında bulundu. Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Eric Zipper, Malatya’da AFAD ekipleriyle koordine olarak çalıştıklarını anlattı. Zipper, depremin meydana getirdiği yıkımı ‘felaket’ olarak tanımlayarak, “AFAD ve Türk STK'ları etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar, bize çok yardımcı oldular. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa’da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa’nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK’ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.

#Pakistan
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#depremzede
1 saat önce
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Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan ilk gemi yola çıktı
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