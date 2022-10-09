Dünya Papa Francis Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı
AVRUPA

Papa Francis: Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı

85 yaşındaki Papa Francis, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı" açıklamasında bulundu.

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Papa Francis: Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı
Papa Francis

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, göçmenleri savunan bir açıklama yaptı.

İtalya'da düzenlenen genel seçimleri göçmen karşıtı Giorgia Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi (Fratelli d’Itallia) kazandı.

"Göçmenlerin dışlanması skandaldır" diyen Papa, Meloni ile karşı karşıya geldi.

Papa'nın göçmen mesajı

Papa, söz konusu açıklamasında, "Gerçekten de göçmenlerin dışlanması suçtur. Bu, gözlerimizin önünde ölmelerine neden oluyor." dedi.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulan binlerce göçmene işaret eden Papa, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı." ifadesini kullandı.

"Muhtaçlara kapı açmamak suç"

Reuters'ın haberine göre, açıklamasının devamında Papa, "Göçmenlerin dışlanması iğrenç ve günah. Muhtaçlara kapı açmamak suç." diye konuştu.

Giorgia Meloni'nin bu ayın sonlarında, göçü azaltma ve İtalya'nın sınırlarını sıkılaştırma sözü veren koalisyonun başında başbakan olması bekleniyor.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis üç günlük resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a gitti
DÜNYA
Katoliklerin dini lideri Papa Francis üç günlük resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a gitti

Papa Francis yatılı okullardaki istismarlar için Kanada’da yerlilerden özür diledi
FOTOĞRAF 5
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Papa Francis, tövbe haccı olarak nitelendirdiği ziyaret çerçevesinde Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerle görüşmek üzere Kanada'ya geldi. Papa, ziyaretinin ilk durağı olan Alberta eyaletine bağlı Edmonton’daki Ermineskin Kızılderili Konut Okulu'nun eski bölgesinde yerli halkla bir araya geldi. Etkinliğe Başbakan Justin Trudeau ve Vali General Mary Simon da katıldı.
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Papa Francis yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı okul sisteminde oynadığı rol için kamuoyundan özür dileyerek, \"Buradayım aranızda çünkü tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek, size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemektir. Ne yazık ki, birçok Hristiyan’ın yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleme biçimleri için üzgünüm” dedi.
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Papa Francis, Kanada'daki tüm yerli topluluklarda hissedilen acıyı kabul ettiğini söyleyerek, “Bu ülkenin her bölgesinde yerli halkların yaşadığı acıların ve travmaların, zorlukların farkında olduğumu bilin. Bu tövbe yolculuğu boyunca söylediğim sözler her yerli topluluk ve kişi içindir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.
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Zorla kültürel asimilasyonu \"acıklı bir kötülük\" ve \"feci bir hata\" olarak nitelendiren Papa, \"Utançla ve açık bir şekilde pek çok Hristiyan’ın yerli halklara karşı işlediği kötülük için alçakgönüllülükle af diliyorum\" dedi.
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Papanın özrü, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun harekete geçme çağrılarını yayınlamasından yedi yıldan fazla bir süre sonra geldi. Komisyonun 58’inci eylem çağrısı, Papa'yı Katolik Kilisesi'nin yatılı okul sistemindeki rolü için Kanada topraklarında bir özür yayınlamaya çağırmıştı. Kanada'daki eski bir yatılı okulda 215 isimsiz mezarın bulunmasının ardından Papa'ya Kanada'ya gelip özür dilemesi yönünde baskılar artmıştı. Yaşanan olayın ardından ülke çapında çok sayıda eski yatılı okul bölgesinde benzer mezarlar bulunmuştu.
Papa Francis yatılı okullardaki istismarlar için Kanada’da yerlilerden özür diledi
Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerden özür diledi.
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