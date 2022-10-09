Papa Francis: Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı

Papa Francis yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı okul sisteminde oynadığı rol için kamuoyundan özür dileyerek, \"Buradayım aranızda çünkü tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek, size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemektir. Ne yazık ki, birçok Hristiyan’ın yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleme biçimleri için üzgünüm” dedi.

