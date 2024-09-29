Papa'dan siyonist İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına tepki: Ahlaka aykırı bir eylem

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Lübnan'daki bombardımanları hakkında konuşurken, "her orantısız savunmanın ahlaka aykırı bir eylem" olduğunu söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Lüksemburg ve Belçika'yı kapsayan 4 günlük gezisini tamamlayarak bugün Vatikan'a döndü ve uçakta geziyi takip eden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Papa Franciscus, savaşta dahi korunması gereken bir ahlak olduğunu kaydetti.
Katoliklerin ruhani lideri, kürtaj üzerine tartışılacak bir durum olmadığını, bunun bir cinayet olduğunu vurgulayarak, "Bir insan öldürülüyor. Buna yardım eden doktorlar, bu kelimeyi kullanmama izin verin; onlar kiralık katildirler. Bu konuda tartışılmaz. Kadınların yaşamı koruma hakkı vardır. Doğum kontrol yöntemleri başka bir şeydir, bu farklı bir konudur. Karıştırmayın. Ben şimdi sadece kürtaj hakkında konuşuyorum. Ve bu konuda tartışılmaz. Üzgünüm, ama gerçek bu." yorumunu yaptı.
Belçika'da Katolik Kilisesi'nde istismara maruz kalmış mağdurlarla bir araya geldiği anımsatılan Papa Franciscus, burada istismar mağdurlarını dinlediğini bunun bir görev olduğuna inandığını söyledi.
Papa, istismara uğrayanlara yardım etme sorumlulukları olduğunu belirterek, "İstismara uğrayan insanlara bakmalıyız ve istismarcıları cezalandırmalıyız. Bu bir eğilimdir; bir psikiyatrik hastalıktır ve bu nedenle onlara tedavi sunmalı ve onları izlemeliyiz. Belçikalı piskoposlara korkmamalarını ve ileriye gitmelerini söyledim. Gerçek utanç, üstünü örtmektir; asıl utanç budur." ifadelerini kullandı.
Papa, istismar hadiselerine ilişkin Vatikan bünyesinde de bir birim olduğunu ve bunun işlediğini savundu.