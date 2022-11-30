Papa'nın Çeçen ve Buryatlarla ilgili sözlerine Rusya'dan tepki

Aylık yayımlanan Hıristiyan dergisi America'ya verdiği söyleşide Papa, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'dan söz ettiğimde, zalimlikten bahsediyorum. Oraya giden birliklerin zalimlikleri hakkında epey bilgi alıyorum. Genel anlamda belki de aralarında en zalimleri, Çeçenler ve Buryatlar gibi Rusya'dan gelen fakat oranın geleneğine bağlı olmayanlar. Öte yandan, istilacı tarafın Rus devleti olduğu çok net.

Francis, savaşta neden açıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kınamadığı sorulduğundaysa, "Bazen birini hedef alıp gücendirmek yerine yaşananları genel olarak kınıyorum. Fakat kimi kınadığım gayet iyi biliniyor. Ad ve soyad söylemek zorunda değilim'' dedi.

RUSYA'DAN PAPA'NIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Papa'nın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu artık Rus düşmanlığı da değil. Adını koyamadığım seviyede bir çarpıtma" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Zaharova, "Buryatlarla, Çeçenlerle ve çokuluslu, çok dinli ülkemizin diğer temsilcileriyle tek bir aileyiz" diye sözlerine devam etti.

REKLAM

Rusya'nın güneydoğusundaki federal bölgelerinden Çeçenistan'da yaşayan Çeçenlerin çoğu Müslüman. Rusya Federasyonu’a bağlı Buryatya, jeopolitik konumunun da etkisiyle birçok etnik ve kültürel topluluğa ev sahipliği yapmakta.

Doğu Sibirya'da yer alan Buryat Cumhuriyeti'nde yaşayan Moğol kökenli etnik grup Buryatlar arasındaysa ise Budizm ve Şamanizm yaygın. Rusya'nın geleneksel ve en baskın diniyse Ortodoks Hıristiyanlık.

Papa ayrıca söyleşisinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde 90 yıl önce yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalının hayatını kaybettiği Holodomor (Büyük Açlık) olayını "soykırım" olarak tanıdığını da söyledi.

Almanya da 1932-1933'da yaşanan Holodomor'u soykırım olarak tanımayı planladığını duyurmuştu. Hükümetle Hristiyan Birlik (CDU-CSU) partilerinin desteklediği önergenin yarın Federal Meclis genel kurulunda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.