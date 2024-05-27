Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 670 kişi ölmüş olabilir

BM'den yapılan açıklamada, “Aktoprak, Enga eyaletinde bir dağın eteğinde yer alan Yambali köyündeki topluluğun altı ila sekiz metre arasında toprak altında kaldığını söyledi. 150 evin gömülü olduğuna inanıldığını belirten üst düzey BM yetkilisi, bu sayının daha önce bildirilenden yaklaşık 90 daha fazla olduğunu söyledi. Yaklaşık 670 kişinin toprak altında olduğuna inanılıyor ve onları canlı bulma umutları azalıyor. IOM'nin sahada diğer BM kuruluşları, STK'lar ve devlet kurumlarından personelin yanı sıra 6 yardım görevlisi bulunuyor. Koşullar işçiler için tehlikeli olmaya devam ediyor; su dağdan aşağı akmaya devam ediyor ve toprak kaymaya devam ediyor. Düşen kayalar da yardım çalışmalarını etkiliyor” denildi.