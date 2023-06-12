Paris artık fareleriyle meşhur

Fransa’nın başkenti Paris’te artan fare sorununa çözüm bulunamayınca, ilginç bir çözüm yolu gündeme getirildi. Paris Belediyesi, ‘farelerle birlikte yaşamı’ incelemek için komite kuracağını açıkladı. Belediyenin bu şaşırtıcı çözüm önerisine ilk destek ise hayvan koruma derneklerinden geldi. Hayvan koruma derneklerine göre, bu hayvanları öldürmek için fare zehri kullanmaktansa, onların üremesini düzenlemek daha iyi bir seçenek. Paris Belediyesi, başkentte sayıları giderek artan farelerle “birlikte yaşamı” incelemek için komite kuracak.

Öldürmek yerine üremelerini düzenleyecekler!

Başkentte giderek artan fare sayısına karşı yoğun eleştirilere neden olan Hidalgo’nun sağlık konusundaki yardımcısı Anne Souyris, kurulacak çalışma grubunun farklı kesimlerle görüşmelerde bulunarak, farelerle birlikte yaşamak için seçenekleri masaya yatıracağını bildirdi. Souyris, “Belediye Başkanı Hidalgo ile farelerle birlikte yaşama sorunu hakkında bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu konuda hem etkili olmak hem de başkentliler dayanılmaz olmayacak bir çözüm ürütmek istiyoruz.” dedi.

Paris Hayvanları Koruma Derneği, AFP’ye yaptığı açıklamada fareleri tamamen öldürmeye yönelik çözümü dışlayan bu öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Hayvan koruma derneklerine göre, bu hayvanları öldürmek için antikoagülan (fare zehri) kullanmaktansa, onların üremesini düzenlemek daha iyi bir seçenek. Bilim insanlarına göre şehirde farelerin varlığı aslında Parisliler için yararlı. Her fare senede 9 kilo atık tüketiyor ve de fareler lağım boruları ve giderlerde hareket halindeyken boruların ve giderlerin tıkanmalarını engelliyor. Paris’te fare nüfusundaki artışın nedeni olarak, sokakta yemek alışkanlığının artması, çöplerin akşam saatlerinde çıkartılması ve Seine nehrindeki yükselmeden dolayı farelerin lağım borularından kaçması gösteriliyor. Paris Belediyesi, farelere karşı savaşmak için yıllık 1,5 milyon euro harcıyor.

Paris, 6 milyona ulaşan tahmini fare sayısı ile dünyada bu sıralamada 4. kent olarak gösteriliyor.

Yılda 44 milyonu aşan turist sayısıyla Paris, yabancı ziyaretçilerin en fazla tercih ettiği kentlerin ise başında geliyor.







