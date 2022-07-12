​Paşinyan ile sürpriz görüşme

Erdoğan, Kurban Bayramı’nı Türkçe kutlayan Zelenski’ye ayrıca teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde dört ülke lideriyle telefonda görüşerek bayram tebriğinde bulundu. Erdoğan, ilk görüşmesini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptı. Görüşmede Paşinyan, Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Paşinyan’ı tebrik etti. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Liderler, özel temsilcilerin 1 Temmuz’daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

Putin

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus liderle konuşmasında Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, BM’nin Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini kaydetti. Erdoğan, savaşa ilişkin de müzakerelere katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Paşinyan

Erdoğan-Zelenski görüşmesinde de Ukrayna-Rusya savaşı ve tahıl koridoru ele alındı. En büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu belirten Erdoğan, çözümün diplomasi yoluyla olacağını, bunun için müzakere masasının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Zelenski

B. SELMAN’LA BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud ile de telefonda görüştü. Karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinin gerçekleştiği görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.