Paşinyan’dan gaf üstüne gaf

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Geğarkunik bölgesinde düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov' hakkında üst üste 2 defa gaf yaptı.

Önce 'devlet başkanı' sonra 'başbakan'

Sputnik'in haberine göre, Paşinyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u önce ‘Rusya Devlet Başkanı’ sonra da ‘Başbakan’ olarak tanımladı.

Hatasının farkına bile varmadı

"Rusya Devlet Başkanı, Başbakanı Sergey Lavrov Erivan’a geldikten sonra ve bir gün öncesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları mayın tarlaları hakkındaki bilgiler ile ilgili çağrı yaptı" ifadelerini kullanan Paşinyan, yaptığı hatanın farkına bile varmadı.

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