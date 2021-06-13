Dünya Paşinyandan gaf üstüne gaf
ASYA

Paşinyan’dan gaf üstüne gaf

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim mitinginde Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan'ın 15 esiri iade etmesi hakkında konuşurken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov için önce 'Rusya Devlet Başkanı' sonra da 'Başbakan' dedi.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan’dan gaf üstüne gaf
Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Geğarkunik bölgesinde düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov' hakkında üst üste 2 defa gaf yaptı.

Önce 'devlet başkanı' sonra 'başbakan'

Sputnik'in haberine göre, Paşinyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u önce ‘Rusya Devlet Başkanı’ sonra da ‘Başbakan’ olarak tanımladı.

Hatasının farkına bile varmadı

"Rusya Devlet Başkanı, Başbakanı Sergey Lavrov Erivan’a geldikten sonra ve bir gün öncesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları mayın tarlaları hakkındaki bilgiler ile ilgili çağrı yaptı" ifadelerini kullanan Paşinyan, yaptığı hatanın farkına bile varmadı.

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