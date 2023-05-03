PKK seçmene saldırdı

14 Mayıs seçimlerine HDP ile kol kola giren Yedili Masa her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da ittifak ortaklarından kapalı kapılar ardında yapılan ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKK kanalı Medya Haber'de konuşan HDP’li Filiz Koçali "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK’nın (PKK’nın) Kılıçdaroğlu’na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.