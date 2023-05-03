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Dünya

PKK seçmene saldırdı

Terör örgütü PKK, Avrupa’da, seçme hakkını kullanmak için sandığa gidenlere saldırıyor. Son olarak Fransa ve Belçika'da teröristler, Türk vatandaşlarına bıçak ve sopalarla saldırırken, polis seyretti. Danimarka’da da sandığa giden gurbetçileri tahrik için Kur’ân ve Türk bayrağı yakılmıştı.

04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PKK militanlarından Avrupa’da seçmene saldırı.

PKK militanlarından Avrupa’da seçmene saldırı.

Yedili Masa’nın ortaklarından HDP’nin sırtını dayadığı PKK/YPG’nin Avrupa’daki militanları 14 Mayıs seçimleri için demokratik hakkını kullanmak isteyen Türk vatandaşlarına saldırmaya devam ediyor. Son olarak Fransa ve Belçika’da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına bıçak ve sopalarla saldırırken, polisin olaylara sessiz kalması dikkat çekti. Marsilya bölgesinde oy kullanmak için başvuran vatandaşlar çevredeki PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Marsilya’nın yanı sıra Bordeaux bölgesinde de benzer saldırılar yaşanırken, HDP destekçisi militanların gurbetçilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan Fransa’nın Strasbourg kentinde de Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi. Belçika’nın Anvers kentinde ise Türk seçmenlerin sandıklara gitmesine engel olmak isteyen PKK yandaşları, oy merkezlerinin önünde toplanarak çirkin saldırılarda bulundu. Terör yandaşlarının ellerini kollarını sallayarak seçimlere engel olmaya çalıştığı görüntüler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının isyanını da gözler önüne serdi.

Ardı ardına provokasyon

Gurbetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini hazmedemeyen PKK’lılar Almanya’da da eylemler yapmıştı. Köln şehrinde yaşayan gurbetçi vatandaşlar, PKK/YPG sempatizanları tarafından engellendikleri için adres beyanında bulunmak gibi konsolosluk hizmetlerinden faydalanamadıklarını belirtmişti. Geçen hafta ise Danimarka’da da gurbetçilerin 14 Mayıs için oy kullandığı Türk büyükelçiliği önünde Kur’an ve Türk bayrağı yakılmıştı. Polis ise, Fransa ve Belçika’da olduğu gibi, provokatör yerine oy kullanmak için sırada bekleyen ve provokatörü uyaran Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Özellikle AB ülkelerinde yaşayan Türk seçmenleri 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi gösterirken, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na olan yüksek destek dikkat çekiyor.



#Seçim
#Seçmen
#Avrupa
#PKK
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