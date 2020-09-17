Polis fanatik getirdi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 126 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girerek baskın düzenlediği belirtildi.
Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa’ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail’in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.