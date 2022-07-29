Polonya AB'nin yüzde 15'lik tasarruf planının zorunlu olmasına karşı çıkıyor

Dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Morawiecki, AB'nin tasarruf planının zorunlu olmasını istemediklerini ifade etti.

Morawiecki, Polonya'nın üzerine düşeni yaptığını ve kendisinin de ülkesini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "Enerji konusunda, Polonya'nın veto haklarına sahip olması için kesinlikle oybirliği ile karar verilmesini destekliyor ve talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Polonya'nın gaz tüketimindeki olası zorunlu kesintileri veto edip edemeyeceği sorusuna Morawiecki, "Gerekirse resmi bir veto yapacağız" yanıtını verdi.

Bu arada, Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da ülkenin gaz tüketimini önemli ölçüde azalttığını ve "zorunlu kesintilerin tartışılmasının gereksiz olduğunu" ifade etti.

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