Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna galip gelecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen Duda, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.
Duda, Polonya-Belarus sınırının yıllardır hibrit saldırı altında olduğunu belirterek söz konusu bölgenin güvenliğinin güçlendirildiğini kaydetti.
Wagner Grubu ve Rusya'nın Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağını açıklandığını anımsatan Duda, Polonya ve bölgesindeki güvenlik mimarisinin değiştiğini vurguladı.