Dünya Polonya Savunma Bakanından patriot açıklaması Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim
AVRUPA

Polonya Savunma Bakanı'ndan patriot açıklaması: Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkeye Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek, "Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.

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Haber Merkezi AA
Polonya Savunma Bakanından patriot açıklaması: Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim
Polonya Savunma Bakanı'ndan patriot açıklaması

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini kaydetti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak

Alman yetkililer ile telefonda görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Ülkemizde ilave Patriot füze rampalarının konuşlandırılmasına ilişkin teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." ifadesini kullandı.

Lambrecht, dün bir gazeteye verdiği demeçte, Almanya'nın geçen hafta, hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Varşova'ya Patriot füze savunma sistemi teklif ettiğini söylemişti.

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