PSG taraftarlarının açtığı 'Özgür Filistin' pankartı İsrail sevici Fransız Bakan'ı rahatsız etti

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün akşamki Atletico Madrid-Paris Saint-Germain maçı öncesinde PSG taraftarlarının tribünde açtığı "Özgür Filistin" pankartını eleştirerek, bu durumu "kabul edilemez" olduğunu savundu. İsrail sevici bakan "PSG'den açıklama talep edeceğim" dedi.
Soykırımcı İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor.
Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla on binlerce sivil hayatını kaybetti.
Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm kamuoyunda tepki çekmeyi sürdürüyor.
PSG taraftarından 'Özgür Filistin' pankartı
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), başkent Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda dün karşı karşıya geldi.
"Açıklama talep edeceğim"
UEFA ceza vermeyecek
Ayrıca UEFA, 'Özgür Filistin' pankartından ötürü PSG'ye yaptırım uygulamayacak.
PSG yönetimi ise bu pankarttan haberi olmadığını belirtti.