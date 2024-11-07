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PSG taraftarlarının açtığı 'Özgür Filistin' pankartı İsrail sevici Fransız Bakan'ı rahatsız etti

PSG taraftarlarının açtığı 'Özgür Filistin' pankartı İsrail sevici Fransız Bakan'ı rahatsız etti

Lokman Özdemir
17:027/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bruno Retailleau
Bruno Retailleau

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün akşamki Atletico Madrid-Paris Saint-Germain maçı öncesinde PSG taraftarlarının tribünde açtığı "Özgür Filistin" pankartını eleştirerek, bu durumu "kabul edilemez" olduğunu savundu. İsrail sevici bakan "PSG'den açıklama talep edeceğim" dedi.

Soykırımcı İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor.


Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla on binlerce sivil hayatını kaybetti.


Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm kamuoyunda tepki çekmeyi sürdürüyor.





PSG taraftarından 'Özgür Filistin' pankartı


Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), başkent Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda dün karşı karşıya geldi.



Maç öncesi PSG taraftarı, Filistin'e destek için
'Özgür Filistin'
pankartı açtı.

"Açıklama talep edeceğim"


PSG taraftarının desteğiyle ilgili Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'dan açıklama geldi. PSG taraftarının bu desteğini eleştiren Fransız Bakan
"Kabul edilemez"
ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarına açıklama yapan Retailleau, PSG'ye yönelik bir yaptırım yapılıp uygulanmayacağı sorusuna ise "
Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. PSG'den açıklama talep edeceğim"
yanıtını verdi.



UEFA ceza vermeyecek


Ayrıca UEFA, 'Özgür Filistin' pankartından ötürü PSG'ye yaptırım uygulamayacak.


PSG yönetimi ise bu pankarttan haberi olmadığını belirtti.


Kefiye giymiş bir kişinin resmedildiği pankartta
, "Özgür Filistin"
sloganında yer alan "i" harfi ise İsrail'in işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan Filistin haritası olarak çizildi.




#Fransa
#PSG
#Filistin
#İsrail

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