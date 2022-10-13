Dünya Putin Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz
AVRUPA

Putin: Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz

Kazakistan’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın ardından Katar Emiri Şeyh Tamim ile ikili görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Putin: Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz
Putin: Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) sonrasında ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.


Putin, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kupası organizasyonu için Katar’a başarılar dileyerek, "Dünya Kupası’na hazırlanma yönündeki deneyimlerimizi aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu büyük organizasyon için size başarılar diliyorum ve başaracağınıza da eminim. Sizi ve heyetinizi görmekten dolayı çok mutluyum. Daha önce kararlaştırdığımız gibi sizi Rusya’da görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Katar’ın son dönemlerde Rusya’ya yaptığı önemli yatırımlardan dolayı da memnun olduklarını dile getiren Putin, "Görüşmenin başında Katar ve Rusya arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Ticaret hacmimiz hala düşük ancak artış yönünde eğilim var. Doğrudan katılımınız ile ilaç, gübre üretimi ve altyapı gibi ilgi gören çeşitli alanlarda faaliyetleriniz var" dedi.

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