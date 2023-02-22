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Dünya

Putin'den Batı dünyasına çok sert LGBT tepkisi: Kutsal kitapları hiçe sayarcasına kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşindeler

Rusya'da Aralık 2022'de pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan yasayı onaylayan Putin, üçüncü cinsiyeti normalleştiren Batılı ülkelere ateş püskürdü. Federal Meclis üyelerine hitap eden Putin, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

10:29 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento ve kabine üyelerinin yanı sıra üst düzey bürokratların da katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren Federal Meclis konuşmasında gündemdeki konuları değerlendirdi.


Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi yaptığı konuşmasında, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız" açıklamasında bulundu.


Batı'nın "Rusya'yı savaş alanında yenmenin mümkün olmadığını" anladığı için enformasyon saldırısı yaptığını ve sürekli yalan söylediğini belirten Putin, Rus kültürüne saldırılarda bulunduklarını kaydetti.


"Papazlar aynı cinsiyetteki evlilikleri kutsuyor"


Geleneksel aile değerlerine yönelik Batılı ülkelerde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Putin, "Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Pedofili dahil çocuk istismarı hayatlarının normali haline geliyor ve papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsamak zorunda kalıyor" dedi.


"Kutsal metinler bile artık sorgulanıyor"


Yetişkin insanların hayat tarzlarına karışmayı kimsenin planlamadığını belirterek "Ancak dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakın. Ailenin bir erkek ve bir kadının birliği olduğu da dahil olmak üzere her şeyi yazıyorlar ancak bu kutsal metinler bile artık sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.


Putin onaylamıştı: Rusya'da LGBT propagandası yasaklandı


Pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan yasa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanmıştı.


Katıldığı her programda dile getiriyor


Batı toplumunda yaşayan gençlere ve çocuklara, cinsiyet değiştirmenin son derece normal olduğunun empoze edilmesinin korkunç olduğunu söyleyen Putin, bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savundu. Soçi'de yaptığı açıklamalarda Rus lider, "Batı'nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Taşıyıcı annelik yapmayı da yasakladı


Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirilmişti.




#Rusya
#Putin
#LGBT
#Barı
#Avrupa
#Amerika
1 saat önce
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Putin'den Batı dünyasına çok sert LGBT tepkisi: Kutsal kitapları hiçe sayarcasına kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşindeler
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