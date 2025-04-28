Putin'den flaş karar: Zafer günü için Ukrayna ile ateşkes ilan etti

Ukrayna ile doğrudan müzakereler konusunda Kiev'den mi yoksa Washington'dan mı sinyal bekledikleri" yönündeki sorusunu cevaplayan Peskov, "Kiev'den. En azından Kiev, bu konuda bir adım atmalı. Bunun için hukuki olarak yasakları var. Ancak şimdilik herhangi bir adım görmedik"