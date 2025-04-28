Putin'den flaş karar: Zafer günü için Ukrayna ile ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ile geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Putin, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı Zafer Günü anma törenleriyle aynı zamana denk gelen 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes emri verdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna Savaşı'nda barış görüşmeleri nedeniyle 8-10 mayıs tarihlerinde geçici ateşkes uygulanacağını bildirdi.
Rus yetkililer, Ukrayna tarafının ateşkes ilanına karşılık vermesini beklediklerini kaydederek,
"Rusya, Ukrayna tarafının bu örneği izlemesi gerektiğine inanıyor. Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda, Rus silahlı kuvvetleri yeterli ve etkili bir yanıt verecektir"
açıklamasını yaptı.
Kremlin: Doğrudan müzakereler için Ukrayna'dan sinyal bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna hedeflerine yönelik saldırıları durdurması yönündeki çağrısını değerlendiren Peskov,
"Özel askeri operasyon devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barışçıl bir yola doğru ilerlemek amacıyla Rus tarafının herhangi bir koşul olmaksızın müzakere sürecine başlamaya hazır olduğunu defalarca teyit etti"
ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin "
Ukrayna ile doğrudan müzakereler konusunda Kiev'den mi yoksa Washington'dan mı sinyal bekledikleri" yönündeki sorusunu cevaplayan Peskov, "Kiev'den. En azından Kiev, bu konuda bir adım atmalı. Bunun için hukuki olarak yasakları var. Ancak şimdilik herhangi bir adım görmedik"
dedi.
Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleri ile çatışmasına ilişkin de konuşan Peskov, Kursk bölgesinin Ukrayna'dan kurtarılmasının
"bu askeri personelin ne kadar etkili şekilde çalıştığını gösterdiğini"
dile getirdi.
Peskov,
"Bizim aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar, aslında gerektiğinde birbirlerine önemli yardımlarda bulunmayı taahhüt etmişlerdir"
diye konuştu.
Kiev'in, hala Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerinin bulunduğuna dair iddialarına karşılık veren Peskov, Putin'in açıklamasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.
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