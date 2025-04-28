Trump'tan Rusya'ya tepki: Hayal kırıklığına uğradım

Trump ayrıca, Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye de değindi. Ukrayna lideriyle ilişkilerinin hiçbir zaman kötü olmadığını vurgulayan Trump, bu son buluşmanın olumlu geçtiğini söyledi. Zelenskiy’nin tavrında bir değişim gözlemlediğini belirterek,

"Bence artık durumu daha iyi anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor,"