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Trump'tan Rusya'ya tepki: Hayal kırıklığına uğradım

Trump'tan Rusya'ya tepki: Hayal kırıklığına uğradım

09:1528/04/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Zelenskiy ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Morristown Havaalanı'ndan Air Force One uçağına binerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Ancak görüşmeler sırasında devam eden bombardımandan dolayı şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik hayal kırıklığını açık bir dille dile getiren Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten çok," dedi. Putin’den beklentisini de net bir şekilde ortaya koyarak, "Ateş etmeyi bırakmasını, bir anlaşmaya imza atıp hayatına devam etmesini istiyorum," diye konuştu.


Bir gazetecinin
"Putin'e güveniyor musunuz?"
sorusuna ise Trump,
"Yaklaşık iki hafta içinde bu konuda size haber vereceğim,"
diyerek kesin bir yanıt vermekten kaçındı.

"Zelenskiy artık durumu daha iyi kavrıyor"

Trump ayrıca, Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye de değindi. Ukrayna lideriyle ilişkilerinin hiçbir zaman kötü olmadığını vurgulayan Trump, bu son buluşmanın olumlu geçtiğini söyledi. Zelenskiy’nin tavrında bir değişim gözlemlediğini belirterek,
"Bence artık durumu daha iyi anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor,"
yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın silah talepleri hakkında da konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine daha fazla silah istediğini ilettiğini, ancak bu konuda net bir karar vermediğini söyledi:
"Ne olacağını göreceğiz."

İran'la anlaşmaya dair umutlu mesaj

Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere de değindi ve bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti. "İran konusunda işler iyi gidiyor. Her yere bomba atılmadan önce bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum," dedi.


Barış çabaları sürüyor

ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini açıklamıştı. Zelenskiy de Vatikan’daki buluşmada Trump ile tam ve koşulsuz ateşkes konusunda görüşmeler yürüttüklerini duyurmuştu.



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