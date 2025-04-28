Trump'tan Rusya'ya tepki: Hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Zelenskiy ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.
Morristown Havaalanı'ndan Air Force One uçağına binerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Ancak görüşmeler sırasında devam eden bombardımandan dolayı şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik hayal kırıklığını açık bir dille dile getiren Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten çok," dedi. Putin’den beklentisini de net bir şekilde ortaya koyarak, "Ateş etmeyi bırakmasını, bir anlaşmaya imza atıp hayatına devam etmesini istiyorum," diye konuştu.
"Zelenskiy artık durumu daha iyi kavrıyor"
İran'la anlaşmaya dair umutlu mesaj
Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere de değindi ve bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti. "İran konusunda işler iyi gidiyor. Her yere bomba atılmadan önce bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum," dedi.
Barış çabaları sürüyor
ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini açıklamıştı. Zelenskiy de Vatikan’daki buluşmada Trump ile tam ve koşulsuz ateşkes konusunda görüşmeler yürüttüklerini duyurmuştu.