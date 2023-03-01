Putin'in START kararı sonrası ABD'den Rusya'ya nükleer cevabı

Nükleer silahın herhangi bir şekilde kullanımının dünyayı değiştiren bir adım olacağını ve Rusya'nın şimdiye dek görebileceği en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirttik. Ayrıca, Rusya o eşiği atlarsa şu anda tabi olduğumuz pek çok sınırlama ortadan kalkmış olacak. Ancak iyi haber şu ki Rusya'nın bunu yapacağına ihtimal vermiyorum.