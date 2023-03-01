Putin'in START kararı sonrası ABD'den Rusya'ya nükleer cevabı

Pentagon, Rusya'nın sınırsız bir nükleer yarışına girecek durumda olmadığını söyledi. (Arşiv)
Yetkililer, gece görüş dürbünleri gibi bazı küçük ekipman dışında ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların amaçları dışında kullanıldığına veya başka ellere düştüğüne dair bir emare olmadığını iddia etti.
"Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil"
ABD yönetiminin, Moskova'nın iki ülke arasında 2011'de yenilenen Yeni START Antlaşmasını askıya almasına ilişkin bir soruyu değerlendiren Kahl, Rusya'nın antlaşmadan çekilmek yerine antlaşmayı askıya almasını "ilginç" olarak niteledi.
Kahl, Moskova'nın tamamen çekilme yerine askıya almayı tercih etmesinin, atılan adımın ABD yönetimi üzerine etkisi olmayacağının göstergesi olduğunu ileri sürdü.
ABD’li müsteşar diğer taraftan Rusya'nın elinde çok fazla nükleer silah bulunduğunu ve bu kapasitenin Rusya'yı tehlikeli hale getirdiğini dile getirdi.
ABD'nin Ukrayna’ya F-16 vermesi
ABD'nin Ukrayna ordusuna F-16 savaş uçağı vermesi ve Ukraynalı pilotların ABD yapımı uçaklar için eğitilmesi konusundaki sorulara yanıt veren Kahl, en iyimser durumda bile bir F-16'nın tedarik sürecinin 18 aydan fazla zaman aldığını, dolayısıyla bu uçakların verilmesine karar verilmeden pilotların eğitilmesinin süreden tasarruf olmayacağını söyledi.
Kahl, ayrıca verilse bile F-16 filolarının milyarlarca dolarlık maliyeti olacağını ve bunun Ukrayna için ayrılan güvenlik yardım kaynaklarını tüketeceğini ifade etti.