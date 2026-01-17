Yeni Şafak
Putin'in temsilcisi Dmitriyev'den Avrupa'ya 'babanız Trump'ı kışkırtmayın' mesajı

22:3117/01/2026, Cumartesi
AA
Kiril Dmitriyev
Kiril Dmitriyev

Rus lider Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından 8 ülke için alınan gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı. Dmitriyev yaptığı açıklamada, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderen 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararı aldığını belirterek,
"Avrupa, babasını (Trump) kışkırtmamalı."
dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı aldığına işaret eden Dmitriyev,
"Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı."
ifadelerini kullandı.
Rusya'nın ABD ile yürüttüğü Ukrayna konulu müzakerelerin heyetinde de bulunan Dmitriyev, daha önceki paylaşımlarında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump'a
"baba"
şeklinde hitap etmesine göndermede bulunmuştu.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin
"ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu"
ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.



