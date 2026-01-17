Putin'in temsilcisi Dmitriyev'den Avrupa'ya 'babanız Trump'ı kışkırtmayın' mesajı

Rus lider Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından 8 ülke için alınan gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı. Dmitriyev yaptığı açıklamada, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.
Trump'ın Grönland tehdidi
Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.
Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.