7 Ekim 2023’ten bu yana aralıksız bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, Ramazan’ı bu yıl da büyük bir hüzün ve yıkımın gölgesinde karşıladı. İftar ve sahurlarını yıkılmış evlerinin enkazı başında yapan teravih namazlarını tarumar edilmiş camilerin arasında kılan Filistinliler, tüm acıya, yokluğa ve kayıplarına rağmen teslimiyetleriyle sabrın ve direnişin ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya gösteriyor.





RAMAZAN ACI VE KAYIPLARLA GEÇİYOR

Gazze’nin kuzeyinde bulunan Meryem Şa‘b, Gazze’de Ramazan’ın ağır şartlar altında geçtiğini belirterek pazarlarda yiyecek, sebze ve meyve bulunmasına rağmen fiyatların ulaşılabilir olmadığını ifade etti. Şa‘b, “Bu savaşta evler yerle bir oldu, insanlar çadırlarda yaşıyor. Rüzgar çadırlarımızı uçuruyor. Güvenli hiçbir yer yok her an bombardıman altında iftar ve sahur hazırlıyoruz” diye konuştu. 7 Ekim öncesindeki Ramazan atmosferini de anlatan Şa‘b, "O günler özellikle çocuklar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Ramazan çok güzel ve canlı yaşanırdı. Çocuklar heyecanla beklerdi. Şimdi ise çocuklarıma bir Ramazan feneri ya da oyuncak alamıyorum. Bazen yiyecek bile temin edemediğimiz oluyor. Her şey gibi Ramazan sevincimizi de aldılar" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının Gazze’de artık büyük bir zorluk, acı ve kayıpla geçtiğini anlatan Rabab Halavin de her evde, her çadırda bir eksiklik ve bir yas olduğunu anlattı. Kimi evladını kimi kardeşini kimi eşini kaybettiği için Ramazan’ın eksik yaşandığını ifade eden Halavin, şunları kaydetti: “Medyada her şey var gibi gösterilse de sahada birçok şeye ulaşmak mümkün değil. Camilerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz, evlerimiz, hayatlarımız yıkıldı. Oysa geçmişte Ramazan’ı büyük bir heyecanla bekler, teravih namazlarımızı camilerde huzur içinde kılardık. Şimdi yıkılmış camileri görmek bizde acı, hasret ve kayıp duygusu oluşturuyor. Çocuk-luğumuzdan beri biriktirdiğimiz hatıralar yok edildi. 7 Ekim öncesinde Ramazan sevinç ve bereket ayıydı; evlerimizi süsler, günleri zikir ve Kur’an’la karşılardık. Bugün ise her evde bir eksiklik ve hüzün var, şevkimizi aldılar, Ramazan sevincimizi kaybettik. Yine de ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ diyoruz."





HUZURUMUZ ELİMİZDEN ALINDI

Ramazan’ın Gazze’de büyük bir zorluk, acı ve yorgunluk içinde geçtiğini söyleyen Vela El-Bahasi ise “Hepimiz yaralı, hüzünlü ve incinmiş durumdayız.Elimizden alınan huzur için derin bir üzüntü hissediyorum. Bizden koparılan tüm güzellikler için tüm sevdiklerimiz için çok üzülüyoruz. Allah katında en yüce ibadet mekanları bile ortadan kaldırıldı. Çocuklar Ramazan’ın gelişini, fenerleri ve gecelerin coşkusunu beklerdi. Şimdi bunların hiçbiri yok. Sevinç ve mutluluğun yerini acı, eksiklik, kayıp ve derin bir hasret aldı. Büyük bir boşluk içindeyiz” ifadelerini kullandı.



