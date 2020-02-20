Dünya Rum oyunu tutmadı
AVRUPA

Rum oyunu tutmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD’nin NATO harekatları kapsamında Doğu Akdeniz’deki istihbarat uçuşlarını “ABD’nin casus uçakları Yavuz’un etrafında dolaşıyor” iddiasıyla çarpıttı. Bölgede istihbarat uçuşları, normal planlamalar kapsamında icra ediliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yavuz gemisi
Yavuz gemisi

Rum medyası, ABD’ye ait ’casus uçakların son dönemlerde Doğu Akdeniz’de uçuşlarını sıklaştırdığını iddia etti ve bu uçakların Yavuz sondaj gemisinin etrafında dolaştığını öne sürdü. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığı belirtilen haberlerde, Doğu Akdeniz hava sahasında ‘Dornier C-146A’ tipi 4 farklı uçağın dolaştığı, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait ‘Lockheed 130H’ uçaklarının Baf Havalimanı’na indiği, İsrail’e ait ’G550’ casus uçağı ile Fransa’ya ait ‘NorthopGrumman E2C Hawkeye’ uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığı yazıldı.

NATO UÇUŞLARI ÜZERİNDEN PROVOKASYON

  • Bölgedeki ABD ve AB üyesi batılı ülkelerin uçak gemileri ve fırkateynlerini de Türkiye’ye karşı bölgede bulundukları üzerinden provokatif haberlere imza atan Rum medyasının, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk donanmasının önemli etkinliği bulunan bölgede gerilimi tırmandırma hedefli casus uçak iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bölgede istihbarat uçuşları, normal planlamalar kapsamında icra ediliyor. ABD’nin istihbarat uçaklarının son dönemde yaptıkları uçuşlar da, NATO harekatları kapsamındaki rutin istihbarat uçakları uçuşları arasında. Bu uçaklar, bildirilen onaylı güzergahlarda uçuş gerçekleştiriyorlar ve Yavuz sondaj platformunun konumunu kapsayan uçuş rotaları da bulunmuyor.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTTIRICI GELİŞMELER

Öte yandan son dönemde güven arttırıcı tedbirlere ilişkin görüşmelerin yoğunlaştığı Yunanistan ile de siyasi gerilimin dozu geriledi. Güven arttırıcı görüşmelerin sonuncusu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunan mevkidaşıyla NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teması ardından yapılmıştı. Bu toplantının ardından Türk ve Yunan donanmaları, Libya açıklarında ortak tatbikatta buluştu. Türk Deniz Görev Grubu’nda görevli TCG Gaziantep fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli İtalyan fırkateyni ITS Carabiniere ve Yunan fırkateyni HS Aegeon ile Orta Akdeniz’de “Deniz Eğitimleri” icra etti. Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim sahaları arasında bulunan Libya açıklarındaki ortak eğitimlerin iyi komşuluk ilişkileri kapsamında bölgede önemli bir iş birliği olarak başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

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