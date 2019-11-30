Dünya Rumlar panikte
AVRUPA

Rumlar panikte

Dolmabahçe mutabakatı Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Gelişmeleri okurlarına Yeni Şafak’ta yayınlanan haberler üzerinden duyuran Yunan internet siteleri, ‘stratejik hamle’ olarak niteledikleri Türkiye’nin bu girişimi karşısında Atina’nın Doğu Akdeniz’de zor durumda kaldığını duyurdu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yunan basınında Yeni Şafak'ın haberleri yer aldı.
Yunan basınında Yeni Şafak'ın haberleri yer aldı.

Defencepoint, Ethnos, Pronews, Newsmakedonia, Olympia, Pentapostagma gibi haber siteleri, anlaşmayı ‘bölgedeki dengeleri havaya uçurabilecek bir hamle’ olarak niteledi.

Pentapostagma “Krize doğru yüksek adımlarla ilerliyoruz” başlığı kullanırken, Defencepoint, “Libya ve Türkiye müttefikliğinin Doğu Akdeniz’de yeni gelişmeleri beraberinde getireceği” yorumunda bulundu. Ethnos ve Newsmakedonia ise gelişmeyi “Masada Akdeniz. Türkiye, Libya ile MEB anlaşması imzaladı” mesajıyla verdi. Liberal ve El haber siteleri de şu ifadelere yer verdi: “Libya’nın desteği ile Ankara Doğu Akdeniz’de gerginlik yaratıyor. Türkiye ile Libya’nın Yunanistan’a kurduğu tuzak, MEB konusunda ciddi sorunlar doğuracak.” Mfa adlı portal, “Türklerin yaptığının haritalara uymadığı, herhangi bir haritada Türkiye ile Libya arasında Girit’in olduğunun net görüleceği” değerlendirmesini yaparken, Skai internet sitesi ise “Ankara bölgede kendisine yeni müttefikler arıyor, MEB protokolü ile Doğu Akdeniz enerji yönünden daha karışık bir hâl alacak” diye yazdı. Yunan Kathimerini, Türkiye’yi ‘yayılmacı emeller’ üzerinden hedef aldı; Naftemporiki de anlaşmanın AB’nin yaptırım kararından iki gün sonra imzalanmasına dikkat çekti. Onalert sitesi de şu yoruma yer verdi: “Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan’ı zor duruma soktu. Bu, Atina’nın GKRY ve Mısır ile anlaşmasını engellemek için yapılabilecek tek hareketti. Girit’teki hidrokarbon araştırmaları zora girdi. Atina Doğu Akdeniz’de yeni işbirlikleri geliştirmeli.”

  • Ok yaydan çıktı
  • Tarihî anlaşma Güney Kıbrıs basınında da geniş yer buldu. Rum medyasının amiral gemisi Fileleftheros, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye’nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar” başlığını attı. Gazete, anlaşmanın Doğu Akdeniz’de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara yol açacağını ileri sürerken, Haravgi gazetesi ise “Deniz sınırlarının belirlenmesi lonusunda Türkiye-Libya anlaştı. Anlaşma Girit’ten bir bölgeyi de içeriyor” başlığını kullandı. Politis de gelişmeyi okuyucularına, “Türkiye ve Libya Yunan MEB’ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar” başlığıyla duyurdu. Yunan ve Güney Kıbrıs’la aynı tezleri paylaşan Mısır’da da medya, anlaşmayı ‘yok hükmünde’ sayarak mutabakatın tanınmayacağını iddia etti.

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