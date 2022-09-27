Dünya Rus basını duyurdu Ukraynada referandum yapılan 4 bölgedeki ilk sonuçlar Rusyaya katılımı destekliyor
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Rus basını duyurdu: Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgedeki ilk sonuçlar Rusya'ya katılımı destekliyor

Ukrayna'nın Rusya’nın kontrolü altındaki kentleri Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da gerçekleştirilen referandumda oy verme işlemi son gününde devam ederken, Rus basını ilk sonuçlara göre 4 bölgenin de Rusya'ya katılımı büyük oranda desteklediğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus basını duyurdu: Ukraynada referandum yapılan 4 bölgedeki ilk sonuçlar Rusyaya katılımı destekliyor
Vatandaşlar oylarını kullandı.

Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da Rusya’ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumun son gününde oy verme işlemi devam ediyor.

Batı ülkeleri ve Ukrayna referandumun tamamen yasa dışı olduğu gerekçesiyle sonuçları tanımayacaklarını açıklarken, bölge seçim kurulları halkın referanduma yoğun ilgi gösterdiğini iddia ediyor.

RUS BASINI: İLK SONUÇLARA GÖRE DÖRT BÖLGE DE KATILIMI DESTEKLİYOR

Seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor. Rus basını seçimin sonuçlanmasına saatler kala, referandumdan çıkan ilk sonuçlara göre dört bölgenin de Rusya'ya katılımı büyük oranda desteklediğini duyurdu.

KATILIM ORANLARI AÇIKLANDI

Seçimlere katılım oranının Donetsk'te 86.89, Luhansk'ta yüzde 83.61, Zaporijya'da yüzde 66.43 ve Herson'da yüzde 63.43'e ulaştığı ifade edildi. Donetsk bölgesinde saat 20.00'de sandıkların kapanması beklenirken, diğer bölgelerde ise sandıklar 16.00'da kapanacak.

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova kontrolündeki dört bölgede 'insanları kurtarmak' istediğini söyledi.

Rus lider açıklamasında 'Bu referandumun yapıldığı bölgelerdeki insanları kurtarmak tüm toplumumuzun ve tüm ülkenin ilgi odağıdır' ifadelerini kullandı.

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